Ryanair додав ще більше рейсів до Марокко: одразу три з них – із Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair продовжує розширювати польотну програму до Марокко, додавши одразу 17 нових напрямків у зимовому розкладі 2026/2027. Три з них будуть до польських міст, що може бути зручно українцям.
Як йдеться в повідомлені на сайті авіакомпанії, це буде рекордний для неї розклад до цієї африканської країни.
"Рекордний зимовий розклад Ryanair на 2026 рік з'єднає Марокко з 14 країнами, надаючи мільйонам європейських відвідувачів можливість відкрити для себе імперські міста Королівства, узбережжя Атлантичного та Середземного моря, Атлаські гори та пустельні ландшафти, насолоджуючись сонцем цілий рік", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, до Агадіра буде п'ять нових напрямків:
- Братислава (Словаччина);
- Кельн (Німеччина);
- Нюрнберг (Німеччина);
- Ґданськ (Польща);
- Мілан-Мальпенса (Італія).
До Марракеша можна буде додатково потрапити з чотирьох міст Європи:
- Бірмінґем (Велика Британія);
- Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина);
- Софія (Болгарія);
- Вроцлав (Польща).
До Рабата додаються вісім нових європейських напрямків:
- Франкфурт-Хан (Німеччина);
- Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина);
- Нюрнберг (Німеччина);
- Краків (Польща);
- Мілан-Бергамо (Італія);
- Піза (Італія);
- Порто (Португалія);
- Стокгольм (Швеція).
Таким чином, загалом взимку пасажирам Ryanair будуть доступні 5,3 млн місць, що на 580 тисяч (+12%) більше порівняно з минулою зимою.
Літаки авіакомпанії літатимуть за 156 маршрутами до Марокко, використовуючи 16 літаків.
Відпочинок в Марокко - поради туристам
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали найкращий час для відвідування Марокко, зокрема, описавши особливості відвідування країни в зимові місяці.
Водночас досвідчений турист назвав шість нюансів, які варто врахувати перед поїздкою до Марокко – від питань безпеки до вибору найкращих готелів.
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