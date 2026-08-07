Ryanair додав ще більше рейсів до Марокко: одразу три з них – із Польщі

Це буде рекордний для авіакомпанії розклад до цієї африканської країни.

Ірландський лоукостер Ryanair продовжує розширювати польотну програму до Марокко, додавши одразу 17 нових напрямків у зимовому розкладі 2026/2027. Три з них будуть до польських міст, що може бути зручно українцям.

Як йдеться в повідомлені на сайті авіакомпанії, це буде рекордний для неї розклад до цієї африканської країни.

"Рекордний зимовий розклад Ryanair на 2026 рік з'єднає Марокко з 14 країнами, надаючи мільйонам європейських відвідувачів можливість відкрити для себе імперські міста Королівства, узбережжя Атлантичного та Середземного моря, Атлаські гори та пустельні ландшафти, насолоджуючись сонцем цілий рік", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, до Агадіра буде п'ять нових напрямків:

До Марракеша можна буде додатково потрапити з чотирьох міст Європи:

Бірмінґем (Велика Британія);

Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина);

Софія (Болгарія);

Вроцлав (Польща).

До Рабата додаються вісім нових європейських напрямків:

Франкфурт-Хан (Німеччина);

Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина);

Нюрнберг (Німеччина);

Краків (Польща);

Мілан-Бергамо (Італія);

Піза (Італія);

Порто (Португалія);

Стокгольм (Швеція).

Таким чином, загалом взимку пасажирам Ryanair будуть доступні 5,3 млн місць, що на 580 тисяч (+12%) більше порівняно з минулою зимою.

Літаки авіакомпанії літатимуть за 156 маршрутами до Марокко, використовуючи 16 літаків.

Відпочинок в Марокко - поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали найкращий час для відвідування Марокко, зокрема, описавши особливості відвідування країни в зимові місяці.

Водночас досвідчений турист назвав шість нюансів, які варто врахувати перед поїздкою до Марокко – від питань безпеки до вибору найкращих готелів.

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