Ryanair додав ще більше рейсів до Марокко: одразу три з них – із Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair продовжує розширювати польотну програму до Марокко, додавши одразу 17 нових напрямків у зимовому розкладі 2026/2027. Три з них будуть до польських міст, що може бути зручно українцям.

Як йдеться в повідомлені на сайті авіакомпанії, це буде рекордний для неї розклад до цієї африканської країни.

"Рекордний зимовий розклад Ryanair на 2026 рік з'єднає Марокко з 14 країнами, надаючи мільйонам європейських відвідувачів можливість відкрити для себе імперські міста Королівства, узбережжя Атлантичного та Середземного моря, Атлаські гори та пустельні ландшафти, насолоджуючись сонцем цілий рік", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, до Агадіра буде п'ять нових напрямків:

До Марракеша можна буде додатково потрапити з чотирьох міст Європи:

  • Бірмінґем (Велика Британія);
  • Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина);
  • Софія (Болгарія);
  • Вроцлав (Польща).

До Рабата додаються вісім нових європейських напрямків:

  • Франкфурт-Хан (Німеччина);
  • Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина);
  • Нюрнберг (Німеччина);
  • Краків (Польща);
  • Мілан-Бергамо (Італія);
  • Піза (Італія);
  • Порто (Португалія);
  • Стокгольм (Швеція).

Таким чином, загалом взимку пасажирам Ryanair будуть доступні 5,3 млн місць, що на 580 тисяч (+12%) більше порівняно з минулою зимою.

Літаки авіакомпанії літатимуть за 156 маршрутами до Марокко, використовуючи 16 літаків.

Відпочинок в Марокко - поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали найкращий час для відвідування Марокко, зокрема, описавши особливості відвідування країни в зимові місяці.

Водночас досвідчений турист назвав шість нюансів, які варто врахувати перед поїздкою до Марокко – від питань безпеки до вибору найкращих готелів.

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