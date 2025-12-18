Рейси почнуть виконуватися влітку 2026 року.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту марокканської столиці Рабат. Останніми роками цей туристичний напрямок на півночі Африки активно розвивається, тому питання доступних авіаквитків туди зараз як ніколи актуальне.

Як йдеться на сайті авіакомпанії, з квітня 2026 року вона відкриє нову базу в Рабаті з двома літаками.

Завдяки цьому влітку 2026 року сюди буде виконуватися загалом 20 маршрутів, включно з 7 новими маршрутами, що з'єднають столицю Марокко з великими європейськими містами.

Нові рейси Ryanair у Рабат

В авіакомпанії зазначають, що відкриття цієї бази збільшить пропускну спроможність Рабата влітку 2026 року на +45% і є важливою частиною рекордного розкладу Ryanair на літо 2026 року в 13 аеропортах Марокко, зокрема, в Марракеші, Фесі, Агадирі, Тетуані, Ес-Сувейрі, Дахлі та Надорі.

При цьому генеральний директор Ryanair Едді Вілсон пообіцяв, що перевізник і далі розвиватиме свою мережу в країні напередодні Чемпіонату світу з футболу 2030 року, який Марокко проводитиме спільно з Іспанією та Португалією.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше ірландський лоукостер Ryanair оголосив про різке скорочення кількості рейсів у бельгійський аеропорт "Брюссель-Шарлеруа".

Крім того, найбільший в Європі бюджетний перевізник вирішив згорнути свою програму лояльності Ryanair Prime, оскільки пасажири використовували занадто багато знижок.

