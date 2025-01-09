Понад 150 мандрівників були змушені затриматися на ніч в аеропорту через "непростима поведінку" одного з пасажирів.

Ірландський лоукостер Ryanair вирішив подавати до суду на пасажирів, які поводяться недисципліновано на рейсах, у рамках своєї програми масштабного придушення порушень на борту.

Як пише The Independent, у своєму позові, поданому до Ірландського окружного суду, авіакомпанія вимагає відшкодування збитків у розмірі 15 тисяч євро від порушника правил після того, як його "непростима поведінка" призвела до зміни маршруту рейсу.

Зазначається, що рейс авіакомпанії FR7124 із Дубліна (Ірландія) до Лансароте (Іспанія) 9 квітня 2024 року був змушений приземлитися в Порту (Португалія), де 160 пасажирів були затримані на ніч, а відтак пропустили "цілий день своєї відпустки".

Відео дня

У Ryanair вважають, що бешкетник повинен "відшкодувати витрати" на нічліг, пасажирські витрати і збори за посадку.

У заяві авіакомпанії від 8 січня 2025 року йдеться про те, що авіакомпанія дотримується суворої політики нульової терпимості до порушень правил і "продовжить вживати рішучих заходів щодо боротьби з недисциплінованою поведінкою пасажирів на борту літака" в інтересах інших пасажирів.

"Неприйнятно, що пасажири, багато з яких вирушають із сім'єю або друзями насолодитися розслаблюючим літнім відпочинком, страждають від непотрібних перешкод і скорочення часу відпустки через поведінку одного недисциплінованого пасажира", – заявив представник Ryanair.

При цьому в авіакомпанії заявили, що мають намір і далі карати пасажирів, які зривають рейси.

"Це лише один із багатьох наслідків, з якими зіткнуться пасажири, які порушують рейси, в рамках політики нульової терпимості Ryanair, і ми сподіваємося, що ці дії допоможуть запобігти подальшій недисциплінованій поведінці на рейсах, щоб пасажири й екіпаж могли подорожувати в комфортних та поважних умовах", – ідеться в заяві Ryanair.

Зазначимо, це вже не перший інцидент із буйними пасажирами на борту, через які Ryanair був змушений здійснювати вимушену посадку своїх рейсів. Так, влітку 2024 року літак авіакомпанії довелося посадити на півдорозі з Агадіра (Марокко) до Лондона (Велика Британія) через масову бійку пасажирів за місця.

Пізніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі висунув вимогу запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше ніж два напої в очікуванні рейсів. За його словами, п'яні пасажири почали надто часто бешкетувати в літаках.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.