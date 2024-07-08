Дев'ятьох пасажирів, які брали участь у бійці на борту літака, затримала поліція.

Суперечки за місця в літаках уже давно стали звичною справою, проте іноді невинні словесні перепалки обертаються набагато серйознішими проблемами, ніж просто надуті губи та скарги в соцмережах.

Як пише The Independent, минулого тижня рейс авіакомпанії Ryanair, що прямував з Агадіра (Марокко) до Лондона (Велика Британія), був змушений здійснити аварійну посадку в Марракеші після того, як між пасажирами спалахнула масова бійка.

За словами очевидців, запекла сварка через розташування місць виникла через 36 хвилин після початку чотиригодинного польоту, хоча ситуація почала загострюватися ще з моменту посадки.

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Повідомляється, що чоловік віком близько 20 років попросив матір, яка сиділа поруч із її власною донькою, помінятися з ним місцями, щоб він міг сісти поруч зі своєю дружиною та маленькими дітьми.

Коли жінка відмовилася, вже під час польоту чоловік почав їй погрожувати, що спонукало чоловіка цієї пасажирки захистити свою дружину.

"Це було схоже на рейс із пекла... Вони намагалися вдарити один одного. Одна з сімей була частиною більшої групи, тому до неї почали приєднуватися й інші пасажири", – розповіли очевидці інциденту.

Зрештою в ситуацію втрутилися бортпровідники, а пілот, у міру загострення ситуації, вирішив спрямувати літак до марокканського міста Марракеш, щоб висадити з "порушників порядку".

Марокканська поліція зустріла літак на злітній смузі та затримала дев'ятьох пасажирів, які брали участь у бійці на борту літака.

Одночасно ще одному пасажиру на борту стало зле, а тому йому потрібна була медична допомога.

"Хворому пасажиру на борту дали кисень, після чого йому надали допомогу медики аеропорту, які встановили, що він непридатний до польоту. Цей пасажир відмовився вийти з літака і образив екіпаж, а тому також був вилучений з літака жандармерією аеропорту", – розповів представник Ryanair.

У підсумку рейс із приблизно 200 пасажирами на борту було затримано на ніч в аеропорту Марракеша, оскільки на той момент екіпаж досяг максимального нальоту. Далі літак вилетів лише наступного вечора.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що авіакомпанії почали непомітно відмовлятися від сидінь, що відкидаються в літаках, – ще одного серйозного предмета суперечок на борту.

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