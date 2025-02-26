На відміну від інших королівських резиденцій, як-от Кенсингтонський палац і Букінгемський палац, Сент-Джеймський палац залишався закритим для публіки досі.

Палац Сент-Джеймс у Великій Британії готується відкритися для публіки вперше за свою 500-річну історію після випробувань у 2022 і 2023 роках.

Як пише The Independent, невеликі групи з гідом зможуть здійснити екскурсію історичним королівським палацом, включно з Тронною залою, де короля Карла III було офіційно проголошено монархом.

Зазначається, що палац Сент-Джеймс, який є найголовнішим королівським палацом у Лондоні та офіційною резиденцією королівського двору, був побудований між 1531 і 1536 роками за наказом короля Генріха VIII.

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Екскурсії, як очікується, триватимуть близько однієї години і 45 хвилин, і охоплюватимуть Кольоровий двір, Парадні сходи, Збройову палату, Гобеленову кімнату, Залу королеви Анни, Залу для приймання гостей, Тронну залу, Картинну галерею і вигляд на Королівську каплицю з балкона.

Відвідувачі зможуть побачити картини і меблі з Королівської колекції, а також збережену архітектуру епохи Тюдорів, таку як внутрішній двір і сторожка.

Вартість квитків на екскурсії становить 85 фунтів стерлінгів (майже 108 доларів) на людину, підтвердили в Royal Collection Trust, і вони вже розпродані. Там додали, що ціни на вхід були "зрівняні в усьому секторі та відображають унікальний і особливий доступ, який отримають відвідувачі".

Діє система відвідування за часом: перша екскурсія вирушає о 10:30 ранку, а остання - о 18:30 вечора.

"Фотографувати, їсти і пити заборонено, а для відвідувачів немає туалетів. Хоча в палаці не живе жоден монарх, він зберігає важливу церемоніальну функцію", - наголошується в статті.

Цікаво, що Рада зі сходження на престол збирається в Сент-Джеймському соборі після смерті монарха, і тут також оголошується про сходження на престол нового монарха. У палаці також відбувалися королівські сімейні заходи, включно з нещодавнім хрещенням принца Луї 2018 року.

Королева Вікторія вийшла заміж за принца Альберта в каплиці Сент-Джеймського палацу, а майбутні Карл II і Яків II народилися і були хрещені тут, як і Марія Йоркська (Марія II), Анна Йоркська (королева Анна) і Джеймс Френсіс Едвард Стюарт (Старий Претендент).

І саме в Сент-Джеймському палаці Марія Тюдор підписала договір про Кале 1558 року. Вона померла в палаці того ж року, де її тіло пролежало майже місяць, перш ніж її поховали у Вестмінстерському абатстві.

Карл I також провів свою останню ніч у Сент-Джеймському палаці перед своєю стратою 1649 року.

Зазначається, що на відміну від інших королівських резиденцій, як-от Кенсингтонський палац і Букінгемський палац, Сент-Джеймський палац залишався закритим для публіки досі.

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