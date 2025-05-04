У той час як Дубровник і Спліт уособлюють хорватський відпочинок, досвідчені мандрівники дедалі частіше звертають увагу на менш відвідувані альтернативи вздовж узбережжя Адріатичного моря.
Шибеник, чарівне прибережне місто з багатою історією, пропонує туристам спокійніший, справжніший хорватський відпочинок подалі від натовпів, пише Lonely Planet.
Чому варто відвідати Шибеник
У чудового Шибеника така ж багата історія, як і в Дубровника, а старе місто більш спокійне. Розташоване в морській затоці між Задаром і Сплітом, це крихітне місто має схожість із Дубровником. Обидва були морськими торговими центрами в Середні віки. Обидва були завойовані Венеціанською республікою, і тому в них є безліч чудової архітектури у венеціанському стилі.
У Шибеніку проживає 34 тис. місцевих жителів, і в ньому немає натовпів туристів, тому тут все ще зберігається буденність повсякденного життя, з більш легкою атмосферою.
Від Ріви, набережної Шибеника, сходи піднімаються до собору Святого Якова - об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей шедевр, побудований між 1431 і 1536 роками з білого каменю, видобутого на островах Брач і Корчула. Що робить цей собор особливо захопливим, то це монтаж архітектурних стилів, з елементами готики та ренесансу, накладеними один на одного, та фриз із 71 різьбленої голови, що вистилає зовнішні стіни, - карикатури на місцевих мешканців 15-го століття у різних виразах від веселих до лякаючих.
Компактний центр вміщує 22 елегантні церкви, а також церкву і монастир Святого Лаврентія. Вузькі провулки і проходи міста ведуть вгору до фортеці Святого Михайла, яку вперше було зареєстровано як церкву 1066 року, а потім її зруйнували і перебудували багато разів протягом століть.
Околиці Шибеника пропонують деякі з найпрекрасніших природних пам'яток Хорватії. Національний парк Крка з його водоспадами і залишками історичної гідроелектростанції розташований лише за кілька хвилин їзди. Ви також знайдете лимани, в яких можна поплавати, і галькові пляжі, включно з пляжем Бань із краєвидом на старе місто, пляжем Резаліште за 10 хвилин їзди на схід і Оливковим пляжем за 15 хвилин їзди на машині.
Витончений острів Зларін - місцевий секрет Шибеника. Для туристів є чотири пороми Jadrolinija на день, які вирушають від причалу Шибеника і висаджуються в марині Зларіна, дорога займає всього 25 хвилин.
Човни також доставлять вас на острови Корнаті, прекрасний архіпелаг і ще один із національних парків Хорватії.
Гастрономічний бік Шибеника - ще одна вагома причина відвідати його. Місто може похвалитися кількома видатними ресторанами. Pelegrini пропонує меню з сучасними інтерпретаціями традиційних страв.
Для більш невимушеної вечері в Peperoncino Kitchen & Bar подають креативні страви, як-от ньоккі з тунцем і сендвічі з сирним стейком на чарівній терасі. А любителі піци не повинні пропустити Koka Pizza, чудовий сімейний ресторан, який часто називають найкращим у Хорватії.
Шибеник займає вражаюче місце в технологічній історії. Одну з перших у світі гідроелектростанцій було побудовано на річці Крка 1895 року, другу у своєму роді після Ніколи Тесли на Ніагарському водоспаді. Місцевий інженер, винахідник і майбутній мер Анте Шупак працював зі своїм сином, щоб побудувати цю новаторську споруду, зробивши Шибеник третім містом у світі з системою вуличного освітлення змінного струму та першим із повною системою виробництва, розподілу і передачі.
Для вдалого розміщення недалеко від старого міста виберіть готель Bellevue, де варто доплатити за номер із видом на море. Heritage Hotel Life Palace у відреставрованому палаці епохи Відродження прямо в центрі старого міста. Для любителів розкоші Armerun Heritage Hotel & Residences - бутик-готель Шибеника, захований у північній частині Ріви.
Шибеник розташований у самому серці узбережжя Далмації, тому мандрувати між ним та іншими визначними пам'ятками Хорватії легко. Шибеник розташований за 50 хвилин їзди від аеропорту Задара і за 55 хвилин їзди від аеропорту Спліта, обидва з яких мають регулярне сполучення із Загребом, а також із європейськими транспортними вузлами.
Національний автобусний оператор Хорватії Arriva Croatia здійснює прямі рейси між Загребом і головним автовокзалом Шибеника. Поїздка займає близько трьох годин і коштує близько 24 євро в один бік. Опинившись у місті, вам не знадобиться транспорт, оскільки автовокзал розташований лише за кілька хвилин ходьби від центру, хоча будьте готові до сходів: у старому місті Шибеника багато крутих підйомів, які додатки з картами можуть не повністю відображати.
Автобуси Arriva Croatia і FlixBus з'єднують Шибеник із Дубровником. Дорога займатиме чотири з половиною години. Бронюйте квитки заздалегідь у літні місяці, оскільки маршрут дуже популярний у туристів. Вартість проїзду в один бік - від 27 до 30 євро залежно від сезону.
До Спліта можна доїхати за годину на автобусі або машині. Поїздка коштує близько 12 євро і ходить часто протягом дня.
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