Цей маленький острів розташований лише за кілька хвилин їзди на поромі від Міконоса, але, незважаючи на свою красу, він не приймає натовпів туристів, як, наприклад, Санторіні.

Санторіні і Міконос, як і раніше, залишаються одними з найулюбленіших туристами грецьких островів. Однак тепер вони стикаються з проблемами, пов'язаними з надмірним туризмом.

Однак у Греції залишилися острови, на яких ви не знайдете натовпів туристів з усіх куточків світу, пише Express. Там можна отримати більш традиційний грецький відпочинок. Одним із таких місць є острів Сірос, який розташований за 30 хвилин їзди на поромі від Міконоса. Займаючи площу всього в 32 кв милі, він є домом для близько 21 000 осіб станом на 2021 рік.

Він залишається майже повністю поза туристичною картою. Його пляжі ніколи не бувають багатолюдними. Тут ви не знайдете активного нічного життя, як на Міконасі або Санторіні.

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Острів являє собою захопливе поєднання венеціанського католицького стилю, архітектури та традицій зі східною грецькою культурою, що бере свій початок у бронзовому столітті.

Приморська столиця Сіроса, Ермуполіс, є великим центром активності, тоді як більша частина решти острова залишається відносно сільською. Ермуполіс був першим торговим і промисловим центром Греції і став важливим судноплавним центром.

Під час перебування в столиці обов'язково відвідайте Промисловий музей, розміщений у трьох різних будівлях, які демонструють економічне зростання міста. Серед інших визначних пам'яток - його православні церкви, зокрема Метаморфосіс Сотірос і Кімісіс Теотоку.

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