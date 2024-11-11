Обмеження почнуть діяти вже цього тижня.

Археологічний парк "Помпеї", розташований недалеко від італійського Неаполя на руїнах однойменного давньоримського міста, знищеного внаслідок виверження вулкана Везувій, вирішив ввести обмеження на туристів.

Як повідомляє The Independent, на тлі сплеску кількості відвідувань адміністрація парку вводить ліміт у 20 тисяч осіб, яким буде дозволено відвідувати локацію протягом дня. При цьому квитки в Помпеї тепер будуть іменними.

Для порівняння, тільки за жовтень 2024 року Помпеї відвідали майже 500 тисяч туристів, причому в першу неділю місяця, коли вхід був вільний, парк прийняв близько 36 тисяч відвідувачів.

Нововведення набудуть чинності вже з найближчої п'ятниці, 15 листопада 2024 року.

До слова, раніше УНІАН.Туризм розповідав про переваги відвідування археологічного парку "Помпеї" в міжсезоння, коли туристів набагато менше, а погода не така спекотна.

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