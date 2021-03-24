Раніше уряд ввів необхідною умовою в'їзду в Україну негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines роз'яснила, що на виконання рішення Кабміну, буде відмовляти іноземцю в реєстрації або посадці на рейс в разі відсутності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

«На стійці реєстрації на рейс або при посадці в разі On-line реєстрації здійснюється перевірка наявності негативного результату ПЛР-тесту в іноземних громадян. Відповідно, в разі відсутності такого пасажиру буде відмовлено в реєстрації або посадці на рейс», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що такі правила запроваджено у зв'язку з прийняттям змін до Постанови уряду №1236 від 9 грудня 2020 року, згідно з якою, починаючи з 23 березня 2021 року при в'їзді в Україну іноземці мають надавати негативні результати ПЛР-тесту, а українці - мати негативний результат ПЛР-тесту або відбувати 14-денну самоізоляцію.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд ввів необхідною умовою в'їзду в Україну негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

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Автор: Павло Степанець