Відповідні зміни були запроваджені 22 березня на засіданні уряду.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд запровадив необхідною умовою в'їзду в Україну для іноземців негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

“Були внесені зміни щодо перетину кордону. Після вступу цієї постанови в дію, вона вчора (22 березня - УНІАН) вступила в дію, нами запроваджується незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин”, - пояснив Степанов.

Зокрема згідно з внесеними Кабміном змінами від 22 березня, для перетину кордону іноземцям потрібен негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину держкордону.

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Також змінено положення щодо українців, які підлягають обов'язковій 14-денній самоізоляції. Так, що на самоізоляцію мають піти громадяни України, які перетинають державний кордон, крім таких, щодо яких немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою: громадян які не досягли 12 років; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; громадян, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; громадян, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Також вказується, що не підлягають обов'язковій самоізоляції громадяни України, які прибувають з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму і бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Зазначається, що громадянин України, який підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або КПВВ з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом зобов’язаний встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома”. У разі неможливості його встановлення особа підлягає обсервації.

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Автор: Костянтин Гончаров