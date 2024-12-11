Поки літати з України неможливо, авіаперевізник виконуватиме прямі рейси з аеропорту Кишинева.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева (Молдова) за найбільш затребуваними серед українців європейськими напрямками. До списку маршрутів увійшли Іспанія, Португалія, Франція, Греція та Кіпр.

Перші рейси розпочнуться вже у квітні 2025 року, а квитки на ці напрямки доступні з 11 грудня 2024 року, повідомили у прес-службі компанії.

"Як українському перевізнику нам було не просто від початку повномасштабного вторгнення. Щоб зберегти команду, флот, операційну діяльність, нам довелося швидко адаптуватися на світовому авіаринку. Сьогодні SkyUp Airlines – це вже міжнародний бренд з українським корінням. Ми щасливі запустити регулярні рейси і знову бачити українців на борту своїх літаків. Продовжуємо робити все можливе, щоб українська авіація була стійкою, а українці могли зручніше подорожувати у своїх справах", – прокоментував CEO SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

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Скільки коштують квитки на рейси SkyUp

Поки що SkyUp пропонує українцям полетіти до семи міст Європи:

Аліканте (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Іракліон (Греція)

Ларнака (Кіпр)

Лісабон (Португалія)

Пальма-де-Майорка (Іспанія)

Салоніки (Греція)

Найдешевше нині коштують квитки до Салоніків – від 45 євро за квиток в один бік за мінімальним тарифом (тільки ручна поклажа без харчування). Також відносно дешево можна полетіте до Аліканте – від 65 євро. За рештою напрямків квитки коштують від 100 євро.

Чи можна використати для оплати квитків кошти за скасовані рейси

При цьому українці нарешті зможуть витратити кошту зі своїх балансів, які накопичилися там за скасовані від початку війни рейси. Оплатити цими коштами можна буде до 99% вартості тарифу, а за аеропортові збори доведеться доплатити окремо, повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Наприклад, якщо квиток до Салоніків коштує майже 45 євро, фактично пасажир може оплатити за нього з балансу 35 євро, а ще 9,90 євро збору потрібно буде оплатити самостійно, свідчать дані з сайту перевізника.

Також цими коштами можна буде оплатити додаткові послуги, серед яких оплата багажу, вибір місця, харчування на борту, страхування тощо.

Робота SkyUp під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року, українська авіакомпанія SkyUp Airlines, як і решта українських авіаперевізників, була змушена припинити польоти з України.

Вже влітку 2022 року SkyUp оголосила про плани запустити власну авіакомпанію в Європі, що невдовзі і було здійснено. Паралельно перевізник здавав свої літаки разом з екіпажами в "мокрий лізинг" для покриття потреб інших авіакомпаній, зокрема, чартерних. Також авіакомпанія продовжувала виконувати чартерні рейси під потреби туроператора Join UP!

Крім того, український авіаперевізник отримав ліцензію на польоти до США та Канади, а ще відкрив бази на єгипетських курортах.

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