Перевізник здійснюватиме регулярні рейси за новими напрямками.

Авіакомпанія SkyUp анонсувала нові напрямки з Харкова влітку 2022 року в 11 країн.

Про це повідомила прес-служба аеропорту "Харків".

Перевізник почне здійснювати регулярні рейси з Харкова в Барселону (Іспанія), Батумі (Грузія), Братиславу (Словаччина), Бургас (Болгарія), Іракліон, Корфу і Салоніки (Греція). Також будуть здійснюватися рейси в Ларнаку (Республіка Кіпр), Прагу (Чехія), Ріміні (Італія), Тель-Авів (Ізраїль), Тіват (Чорногорія) і Тирану (Албанія).

SkyUp і нові рейси:

SkyUp відкрила продажі на рейси весняного сезону: зі Львова до Мадрида (з 28 березня по понеділках, а з червня — також і по четвергах), до Відня і Валенсії (з 22 квітня по вівторках і п'ятницях) і Салоніки (з 28 травня по середах і суботах).

Крім цього, авіаперевізник буде літати з Харкова на Корфу (з 28 травня по суботах) і із Запоріжжя на Родос (з 27 травня по п'ятницях, зворотний рейс по суботах).

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Також, SkyUp поділилася планами на літній сезон. Компанія збирається виконувати рейси в 30 країн за більш ніж 100 маршрутами з Києва та регіонів. Відзначається, що вже можна купити квитки зі Львова в 17 міст Європи, з Харкова - в 12, із Запоріжжя - в 9.