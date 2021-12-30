Авіакомпанія зможе літати за маршрутом "Львів – Кувейт", "Львів – Ер-Ріяд" та "Київ - Душанбе".

Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії SkyUp виконувати рейси зі Львова до Кувейта та Ер-Ріяду (Королівство Саудівська Аравія), а також з Києва до Душанбе (Таджикистан).

Відповідний наказ розміщено на сайті Державіаслужби.

Зазначається, що дозволена частота рейсів на маршруті "Львів – Кувейт" становить 4 рази на тиждень, а "Львів – Ер-Ріяд" та "Київ – Душанбе" – по 2 рейси на тиждень.

Читайте такожSkyUp запустила зимові рейси з Києва до Шрі-ЛанкиКрім того, Державіаслужба дозволила SkyUp збільшити частоту рейсів на маршрутах "Львів – Бахрейн" (з 2 до 5 разів на тиждень) та "Київ – Бахрейн" (з 2 до 6 раз на тиждень).

Як повідомляв УНІАН, у липні 2021 року Державна авіаційна служба дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати чартерні рейси з Києва в Бахрейн.

Також вже відомо, що в літньому сезоні 2022 року авіакопанія SkyUp збирається виконувати рейси в 30 країн за більш ніж 100 маршрутами з Києва та регіонів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.