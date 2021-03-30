У Кропивницькому (Кіровоградська область) півтора десятка активістів чистили місцеву річку Сугоклею, готуючись до нового туристичного сезону.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, хлопці й дівчата на човнах пройшли руслом близько двох кілометрів і витягли з води вантажівку сміття. З річки дістали сотні скляних і пластикових пляшок, автомобільну гуму, будівельні відходи, гілля дерев.
На прибирання пішов цілий день, і до початку сезону сплавів активісти планують влаштувати ще не одну таку толоку на воді. Вони пояснили, що хочуть, щоб цією річкою сплавлялися на різних спортивних човнах вихованці місцевої школи туризму і юні спортсмени.
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