Активісти хочуть, щоб річкою Сугоклею сплавлялися на різних спортивних човнах вихованці місцевої школи туризму і юні спортсмени.

У Кропивницькому (Кіровоградська область) півтора десятка активістів чистили місцеву річку Сугоклею, готуючись до нового туристичного сезону.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, хлопці й дівчата на човнах пройшли руслом близько двох кілометрів і витягли з води вантажівку сміття. З річки дістали сотні скляних і пластикових пляшок, автомобільну гуму, будівельні відходи, гілля дерев.

На прибирання пішов цілий день, і до початку сезону сплавів активісти планують влаштувати ще не одну таку толоку на воді. Вони пояснили, що хочуть, щоб цією річкою сплавлялися на різних спортивних човнах вихованці місцевої школи туризму і юні спортсмени.

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Автор: Марина Григоренко