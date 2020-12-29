У листопаді пересадку в Борисполі зробили в 15 разів менше пасажирів, ніж роком раніше.

Аеропорт "Бориспіль" у 2019 році був найбільшим пунктом пересадки в Україні для авіапасажирів. Однак пандемія значно вплинула на кількість можливих стикувань.

Читайте такожЗа 8 місяців пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" впав вдвічіЧерез це в листопаді цього року пересадку в "Борисполі" зробили у 15 разів менше пасажирів, ніж роком раніше. Але навіть зараз в абсолютних числах цей показник склав 13 200 мандрівників тільки за один останній місяць осені, передає avianews.com.

Таким чином, аеропорт "Бориспіль" продовжують використовувати для здійснення самостійних і гарантованих пересадок.

Пересадка без тестування та карантину

Якщо ви прямуєте з однієї країни в іншу через "Бориспіль", то вам не потрібно залишати транзитну зону терміналу. Найголовніше, щоб у пасажира була можливість отримати посадковий талон на усі вильоти – як дорогою до Києва, так і для вильоту з Києва.

Українська влада не вимагає проходити карантин або здавати будь-які аналізи для польоту в Україну для пересадки на рейс в іншу країну.

Зверніть увагу на те, що особливі умови тестування та самоізоляції може вимагати країна призначення.

Вихід у загальну зону терміналу

Деяким пасажирам потрібно вийти у загальну зону терміналу під час пересадки, щоб забрати багаж і здати його знову на наступний рейс. Зазвичай така ситуація виникає, якщо людина купила два різних квитки і летить різними авіакомпаніями.

Якщо бронювання одне, то багаж перевантажуватимуть автоматично, і можна залишатися у транзитній зоні терміналу.

Для виходу в загальну зону необхідно перетнути кордон України. Для цього у вас повинно бути право безвізового в’їзду на територію України або діюча віза.

Влада України не вимагає здавати тест і проходити карантин від пасажирів, які прямують транзитом через територію України. Термін такого транзиту не повинен перевищувати 24-48 годин.

Будьте готові під час перетину кордону України надати доказ, що ви залишите межі країни в рамках дозволеного часу. Це може бути посадковий талон на наступний рейс або роздруківка електронного квитка.

Інфраструктура транзитної зони

Усі пересадки в аеропорту "Бориспіль" під час пандемії коронавирусу виконуються в терміналі D. У цій зоні працює вся інфраструктура – пасажири можуть відвідати ресторани, кав’ярні, зробити покупки в магазинах Duty Free. У продажу є алкогольні напої, сувенірна продукція, одяг, техніка.

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Автор: УНІАН