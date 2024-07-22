Група з трьох туристів вирішила піднятися на вершину Цугшпітце під час сильної грози.

18-річний турист загинув унаслідок удару блискавкою, перебуваючи недалеко від вершини найвищої гори Німеччини – Цугшпітце (2 962 м).

Як повідомила пресслужба поліції Баварії, ближче до вечора неділі, 21 липня 2024 року, під час сильної грози, група з трьох молодих людей із Північного Рейну-Вестфалії сіла на потяг "Баварський Цугшпітцбан" і попрямувала на вершину Цугшпітце.

Від тераси гірської станції молоді люди вирішили продовжити шлях на саму вершину гори маршрутом "віа феррата" (скеляста ділянка, обладнана металевими конструкціями для підйому – ред.) завдовжки близько 80 метрів. При цьому в усіх трьох не було жодного альпіністського спорядження.

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Коли молоді люди вже поверталися на терасу, в районі вершини Цугшпітце кілька разів сильно вдарила блискавка, внаслідок чого 18-річний підліток зазнав смертельного удару струмом. Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть туриста.

Поліція також зазначила, що рятувальні роботи ускладнювалися погодними умовами, і гелікоптер не міг підлетіти на місце інциденту, доки не пройшла сильна гроза, щоб не наражати на небезпеку рятувальників через ризик повторних ударів блискавок.

Водночас туристам ще раз нагадали про необхідність дотримуватися заходів безпеки під час сходження в гори, оскільки зараз у Баварських Альпах якраз спостерігається сезон теплих гроз. У разі поганої погоди від підйому краще відмовитися.

Як повідомляв УНІАН, минулого літа в Австрійських Альпах турист розбився на смерть, зірвавшись у прірву з так званих "сходів у небеса".

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