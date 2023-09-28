За два роки швейцарські льодовики втратили стільки ж льоду, скільки за три десятиліття до 1990 року.

Льодовики Швейцарії пережили другий за величиною темп танення цього року після рекордних втрат 2022 року. Їхній загальний обсяг за останні два роки скоротився на 10%, повідомив у четвер моніторинговий орган GLAMOS, назвавши ці втрати "катастрофічними".

Подвійний удар по швейцарських льодовиках під час третього найспекотнішого літа в історії країни означає, що за два роки вони втратили стільки ж льоду, скільки за три десятиліття до 1990 року, йдеться в доповіді.

"Цей рік був дуже проблематичним для льодовиків, тому що взимку снігу було дуже мало, а літо було дуже теплим. Поєднання цих двох факторів - це найгірше, що може трапитися з льодовиками", - сказав Reuters Маттіас Хусс, керівник Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS).

Відео дня

Більше половини льодовиків у Альпах знаходяться в Швейцарії, де через зміну клімату температура підвищується приблизно подвоєно в порівнянні із середнім показником у світі.

За даними GLAMOS, цього року низький рівень зимових снігопадів у поєднанні з раннім початком і пізнім закінченням літнього сезону танення снігу завдав значних втрат.

Швейцарська метеорологічна служба повідомила, що в серпні, коли спостерігається пік танення опадів, висота, на якій замерзають опади, досягла нового рекордного рівня за ніч, склавши 5289 метрів, що вище вершини Монблану. Це перевищує минулорічний рекорд у 5184 метри.

На фотографіях, опублікованих Хуссом у соціальних мережах під час поїздок зі збору даних за останні тижні, вперше за всю історію було видно нові озера, що утворюються поруч з язиками льодовиків; потоки талої води, що протікають через крижані печери; і голі камені, що стирчать зі стоншеного льоду.

"Ми дійсно втрачаємо невеликі льодовики. Залишок льоду покривається камінням і уламками, регіони, які в останні десятиліття і століття були покриті снігом і льодом, стають просто чорними схилами, небезпечними через каменепади", - сказав Хусс.

У деяких місцях компанії GLAMOS довелося припинити моніторинг через танення. "Ми закрили одну з наших програм моніторингу невеликого льодовика в центральній Швейцарії, тому що його стало занадто небезпечно вимірювати. Він став дуже маленьким і, отже, нерепрезентативним", - сказав Хусс.

Танення льодовиків в Альпах - прогнози

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені прогнозували, що при будь-якому сценарії глобальних кліматичних змін льодовики в Альпах найближчим часом будуть танути дуже швидко і до 2050 року їхній обсяг скоротиться приблизно наполовину.

Що станеться з льодовиками після 2050 року, сильно залежить від того, які зусилля по зменшенню викидів парникових газів зробить світова спільнота. У гіршому випадку до кінця XXI століття в Альпах можуть зникнути 90% льодовиків.

З 1961 року льодовики у всьому світі втратили понад 9 трильйонів тонн льоду, через що рівень моря на планеті піднявся на 2,7 см.

Вас також можуть зацікавити новини: