Льодовики Швейцарії пережили другий за величиною темп танення цього року після рекордних втрат 2022 року. Їхній загальний обсяг за останні два роки скоротився на 10%, повідомив у четвер моніторинговий орган GLAMOS, назвавши ці втрати "катастрофічними".
Подвійний удар по швейцарських льодовиках під час третього найспекотнішого літа в історії країни означає, що за два роки вони втратили стільки ж льоду, скільки за три десятиліття до 1990 року, йдеться в доповіді.
"Цей рік був дуже проблематичним для льодовиків, тому що взимку снігу було дуже мало, а літо було дуже теплим. Поєднання цих двох факторів - це найгірше, що може трапитися з льодовиками", - сказав Reuters Маттіас Хусс, керівник Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS).
Більше половини льодовиків у Альпах знаходяться в Швейцарії, де через зміну клімату температура підвищується приблизно подвоєно в порівнянні із середнім показником у світі.
За даними GLAMOS, цього року низький рівень зимових снігопадів у поєднанні з раннім початком і пізнім закінченням літнього сезону танення снігу завдав значних втрат.
Швейцарська метеорологічна служба повідомила, що в серпні, коли спостерігається пік танення опадів, висота, на якій замерзають опади, досягла нового рекордного рівня за ніч, склавши 5289 метрів, що вище вершини Монблану. Це перевищує минулорічний рекорд у 5184 метри.
На фотографіях, опублікованих Хуссом у соціальних мережах під час поїздок зі збору даних за останні тижні, вперше за всю історію було видно нові озера, що утворюються поруч з язиками льодовиків; потоки талої води, що протікають через крижані печери; і голі камені, що стирчать зі стоншеного льоду.
"Ми дійсно втрачаємо невеликі льодовики. Залишок льоду покривається камінням і уламками, регіони, які в останні десятиліття і століття були покриті снігом і льодом, стають просто чорними схилами, небезпечними через каменепади", - сказав Хусс.
У деяких місцях компанії GLAMOS довелося припинити моніторинг через танення. "Ми закрили одну з наших програм моніторингу невеликого льодовика в центральній Швейцарії, тому що його стало занадто небезпечно вимірювати. Він став дуже маленьким і, отже, нерепрезентативним", - сказав Хусс.
Танення льодовиків в Альпах - прогнози
Як повідомляв УНІАН, раніше вчені прогнозували, що при будь-якому сценарії глобальних кліматичних змін льодовики в Альпах найближчим часом будуть танути дуже швидко і до 2050 року їхній обсяг скоротиться приблизно наполовину.
Що станеться з льодовиками після 2050 року, сильно залежить від того, які зусилля по зменшенню викидів парникових газів зробить світова спільнота. У гіршому випадку до кінця XXI століття в Альпах можуть зникнути 90% льодовиків.
З 1961 року льодовики у всьому світі втратили понад 9 трильйонів тонн льоду, через що рівень моря на планеті піднявся на 2,7 см.