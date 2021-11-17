Перше місце за рівнем туристичного потенціалу посіло місто Маріуполь, яке цього року стало "Великою культурною столицею" України.

Експерти Асоціації Гостинності у рамках проекту за підтримки Українського культурного фонду визначили індекс розвитку культурного туризму курортних територій Приазов’я.

Як повідомляє прес-служба асоціації, перше місце в рейтингу посіло місто Маріуполь, яке цього року стало "Великою культурною столицею" України.

За основу було взято п’ять основних місць Приазов’я, які щороку відвідують влітку мільйони туристів, але не всі з них здогадуються про культурний потенціал регіону: Бердянськ, Генічеськ, Кирилівка, Маріуполь, Мелітополь. Серед усіх територій Маріуполь отримав 3,9 балів, Бердянськ і Мелітополь –2,6 бали, Генічеськ і Арабатська Стрілка – 2,4 бали, Кирилівка – 1,6 бали.

У цілому, культурно-туристичний рівень розвитку Приазов’я на даному етапі отримав 2,64 бали (за 5-бальною шкалою).

Читайте такожНе морем єдиним. Якої допомоги потребують культурні скарби Приазов’я"Це означає, що Приазов’ю – як регіону з багатою історико-культурною спадщиною та колоритними кухнею, традиціями, міфами і легендами – ще є куди рости і розвивати туристичний потенціал. Необхідно дати промоцію культурним скарбам регіону, створити цікаві маршрути, налагодити сервіс, навчити гідів, створити туристично-інформаційні центри, де турист може придбати екскурсію та отримати інформацію про родзинки регіону", – пояснила низький бал головна експертка проекту Анна Романова.

Водночас, головними потенційними магнітами матеріальної культурної спадщини Приазов’я були визначені заповідник Кам’яна Могила під Мелітополем (український "Стоунхендж"), Генічеський залізний міст, спроектований австро-німецькими архітекторами, музеї Приазов’я, які містять унікальні артефакти – від скіфського золота до картин відомих художників (Айвазовського, Врубеля, Бурлюка, Куїнджі, Реріха, Сєрова, тощо) .

Цікавими для туристів магнітами нематеріальної культурної спадщини експерти зазначили автентичну Приазовську кухню, караїмський пиріжок ет-аяклак, традиції вирощування черешні у Мелітополі, грецькі традиції та поселення, німецьку культурну спадщину.

При цьому потужними подієвими магнітами стали фестивалі "Джаз Коктебель", "ГОГОЛЬFEST", фестиваль електронної музики та кайтингу Wave.Spot, фестиваль сучасного мистецтва Biruchiy Art, фестиваль черешні у Мелітополі "Черешнево" та потенційний широкомасштабний фестиваль Приазовської кухні.

Експертами було визначено сильні сторони Приазов’я, а саме наявність магнітів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Разом з тим, вони звернули увагу на слабкі сторони, які заважають розвитку туризму в регіоні: цілепокладання (у стратегічних та програмних документах необхідно визначити культурний туризм як один з пріоритетів розвитку громад), сервіс (необхідно впроваджувати стандарти якості обслуговування у готелях, туристичних базах, ресторанах, транспорті та інших туристичних об’єктах).

Також фахівці проекту рекомендували якнайшвидше підвищити інституційну спроможність у туристичній сфері (створити відповідну сильну громадську організацію та відкрити мережу туристично-інформаційних центрів) та посилити туристичний супровід (збільшувати кількість гідів).

Крім цього, головна експертка дослідження рекомендувала:

занести культурні об’єкти до Реєстру пам’яток матеріальної спадщини;

відновити пам’ятки за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, меценатів, міжнародних донорських організацій, діаспори;

створити цікаві культурно-туристичні маршрути;

популяризувати німецькі, грецькі, єврейські культурно-пізнавальні маршрути серед діаспори;

розвивати Приазовську самобутню кухню: створити "Книгу рецептів", фестиваль, підтримувати самобутні заклади харчування;

запровадити "Школу Гідів", підготовити як мінімум 50 гідів Приазов’ям;

відкрити мережу туристично-інформаційних центрів;

працювати з кіностудіями, запрошувати на зйомки фільмів.

"Приазов’я має розвиватися не лише як територія пляжного туризму, а як дуже цікавий регіон з точки зору культурного туризму. Цікава архітектура, колоритна кухня, етнічне різноманіття, скіфські кургани, Кам’яна Могила, безліч музеїв та запальні фестивалі – на основі всього цього можна створити туристичні продукти, які будуть приваблювати туристів цілий рік, а не лише влітку, коли море тепле і нема медуз", – зазначила Романова.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Державного агентство розвитку туризму, у перші три квартали 2021 року до України в'їхали понад 3 мільйони іноземних туристів.

Автор: Марина Григоренко