Це на 12,6% більше, ніж в перші три квартали 2020 року.

Кількість туристів, які в'їхали до України у перші три квартали поточного року, зросла на 12,6% у порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року.

Про це Державне агентство розвитку туризму України повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Можна відмітити зростання кількості туристів до України на 12,6% в порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Протягом 2021 року до України приїхало понад 3 мільйони іноземців", - йдеться у повідомленні.

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Також у Держагентстві зазначили, що цього року відбулася переорієнтація основних туристичних ринків для України.

"Станом на жовтень 2021 року Україну відвідали 70% європейців, 25,5% туристів з країн Азії, 3% - туристи з Північної Америки, 1,4% з країн Африки, 0,6% та 0,2% з Океанії та Південної Америки відповідно (у той час, як за відповідний період 2020 року з Європи до України приїхали 79,2%, туристи з Азії - 17,7%, з Північної Америки - 1,5%, з Океанії та країн Африки по 0,7%)", - йдеться у повідомленні.

До ТОП-15 країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України, увійшли Молдова (744 тис. 630 осіб, що на 125,4% більше, ніж за три квартали минулого року), Росія (411 тис. 373 осіб, +128,3%), Польща (209 тис. 039 осіб, +78,2%), Румунія (200 тис. 370 осіб, +107,4%), Білорусь (199 тис. 553 осіб, +4,7%), Туреччина (171 тис. 955 осіб, +91,4%), Угорщина (152 тис. 390 осіб, +56,8%), Німеччина (111 тис. 675 осіб, +181,1%), Ізраїль (96 тис. 250 осіб, +321,9%), США (81 тис. 581 осіб, +290,6%), Саудівська Аравія (48 тис. 660 осіб, +24475,8%), Італія (39 тис. 499 осіб, +181,8%), Велика Британія (37 тис. 384 осіб, +146,1%), Індія (34 тис. 947 осіб, +117,8%), Азербайджан (33 тис. 410 осіб, +202,3%).

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Туризм в Україні: що варто знати

Автор: Дмитро Шварц