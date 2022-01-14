Безвіз для британців продовжено до 30 січня 2023 року.

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через українську територію для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це йдеться в указі глави держави №12/2022, розміщеному на його офіційному сайті.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - зазначено в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії терміном на 1 рік наприкінці січня 2020 року. Це було зроблено з метою розвитку практичного партнерства між Україною та Британією. Минулого року глава держави продовжив безвіз для британців до 30 січня 2022 року.

Зазначимо що українцям для в’їзду до Великої Британії потрібно отримувати візу.

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