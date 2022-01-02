За її словами, питання безвізу потребує перш за все внутрішньої роботи в Україні.

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про критерії, яким має відповідати Україна, щоб розпочався процес можливого отримання безвізового режиму зі Сполученими Штатами.

"Я коли їхала до США, казала, що це буде моя мрія та мета - наблизитися до безвізового режиму. Дуже чітко, з одного боку, зрозуміло, яким критеріям країна повинна відповідати для того, щоб отримати безвізовий режим", - зазначила дипломат у програмі "Суботнє інтерв’ю" на "Радіо Свобода".

За словами Маркарової, це стосується, зокрема, таких питань, як захист кордонів та обмін інформацією між країнами. Окремим критерієм дипломат виділила відсоток відмов щодо туристичних віз та як часто українці за ними нелегально лишаються у США.

"Це стосується як і питань всередині країни, так і захисту кордонів, обміну інформацією між нашими країнами, як швидко ми повідомляємо про наші втрачені чи вкрадені паспорти - є такий перелік конкретних запитань. І є, звичайно, критерії, які стосуються відсотку відмов по туристичних візах. Як часто громадяни України, їдучи по туристичних візах, залишаються нелегально у країні. От над цими показниками нам треба працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорено між двома країнами. Ми це питання постійно підіймаємо, і для мене це безумовно пріоритет", - розповіла Маркарова.

Щодо обміну інформацією дипломат зазначила, що Україна та США підписують документи, які в майбутньому допоможуть із цим питанням.

Посол підтвердила, що питання безвізу із США - це питання внутрішньої роботи в Україні.

"Тому над цими питаннями й Міністерство закордонних справ дуже активно працює та інші органи також", - підсумувати Оксана Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що нині спрощення візового режиму для подорожей в США неможливе.

Вас також можуть зацікавити новини: