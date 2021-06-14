Епідемічна ситуація в Україні почала відповідати критеріям Євросоюзу щодо "зеленої" зони.
Як передає прес-служба Офісу глави держави, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.
Як повідомив Шмигаль, за минулу добу в країні було виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.
"Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу, Україна також відсьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", - зазначив Шмигаль.
Розподіл Євросоюзом країн на "зони ризику"
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань розділяє країни на кольорові "зони ризику" за епідситуацією.
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Критеріями до віднесення до тієї чи іншої зони є кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів, кількість зроблених тестувань та відсоток позитивних тестів за останній тиждень. Ці показники мають слугувати орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів.
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