В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року - 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків в Києві та Запорізькій області.

В Україні за минулу добу виявили 420 нових випадків COVID-19. Серед них – 32 дитини та 2 медпрацівники. Також 3 328 пацієнтів одужали, а 13 - померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 464 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він найнижчий за останній рік.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 223 978 випадків зараження коронавірусом. З них 51 692 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 130 665 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 17 856 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 11 638, методом ІФА — 1 589. Також зробили 4 629 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

За добу 13 червня 22 219 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 20 327 людей, повністю імунізовані - 1 892 людини.

Протягом доби працювали 162 мобільні бригади та 205 пунктів щеплення.

Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко