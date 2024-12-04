Італійські міста вирішили очистити від сейфів для ключів, які власники житла залишають туристам для самозаселення.

Туристи в Італії, які орендують апартаменти через такі сервіси, як Airbnb або Booking.com, тепер не зможуть заселитися самостійно – власники житла будуть зобов'язані зустрічати їх особисто, щоб підтвердити їхні особи і провести процедуру реєстрації. Протягом 24 годин після заселення вони повинні будуть відправити особисті дані гостей і копії їхніх документів поліції.

Як пише Euronews Travel, італійська влада вирішила ввести заборону на сейфи для ключів (key lock boxes), які орендодавці залишають гостям для самозаселення, на тлі масових протестів з боку місцевих жителів. У таких великих містах, як Рим, Флоренція і Мілан, дійшло до того, що городяни просто зривали такі ящики, розміщені власниками біля входу в житло.

Зазначається, що відповідна заборона набула чинності ще 18 листопада 2024 року, але тільки зараз поліція і місцева влада почали повідомляти про нововведення платформи оренди житла і власників нерухомості.

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Як пояснили в Міністерстві внутрішніх справ Італії, цей захід було запроваджено для "запобігання загрозам громадському порядку та безпеці через можливе розміщення небезпечних людей або тих, хто пов'язаний зі злочинними чи терористичними організаціями".

Тим часом, мер італійської столиці Рима Роберто Гольєє привітав заборону, назвавши її "кінцем замків і коробок, які спотворили наші вулиці та перешкоджають адекватним перевіркам безпеки". Він також додав, що має намір залучити "відповідні методи втручання" для видалення всіх подібних пристроїв.

Як раніше повідомляв УНІАН, від початку грудня 2024 року в готелях Іспанії почала діяти скандальна норма про персональні дані туристів, що вимагає від них надавати більше особистої інформації під час заселення.

Місцеві готелі розкритикували це нововведення, а влада пояснила, що таке посилення перевірок є частиною ширшої кампанії з боротьби з організованою злочинністю.

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