Починаючи відсьогодні туристи, які прибувають до Іспанії, повинні будуть надавати владі більше особистих даних.

Починаючи з 2 грудня 2024 року, в Іспанії істотно посилюються правила реєстрації туристів, зокрема, під час заселення в готелі.

Як пише Euronews Travel, тепер підприємства у сфері туризму зобов'язані протягом 24 годин збирати і повідомляти владі понад 40 пунктів інформації для бронювання проживання і понад 60 одиниць для оренди автомобілів. Запитувана інформація, зокрема, включатиме повне ім'я, адресу електронної пошти, номер паспорта або посвідчення особи, платіжні реквізити, домашню адресу, номери телефонів, кількість гостей, відомості про родинні стосунки та ступінь спорідненості з дітьми в туристичній групі.

Дані збиратимуть готелі, будинки відпочинку, кемпінги, туристичні агентства та компанії з прокату автомобілів.

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Нові заходи застосовуються як на материковій частині Іспанії, так і на островах, включно з Балеарськими та Канарськими островами.

Компаніям, які не дотримуються правил, загрожує штраф до 30 тисяч євро.

Іспанські чиновники пояснюють, що таке посилення перевірок є частиною ширшої кампанії з боротьби з організованою злочинністю.

Тим часом, готелі протестують проти введення нових правил, стверджуючи, що це негативно вплине на досвід відвідувачів. Спочатку нововведення було заплановано на січень 2023 року, але провідна асоціація готелів Іспанії CEHAT зуміла відкласти його майже на 2 роки.

Тепер асоціація розглядає можливість судового позову проти іспанської влади через "негативний вплив, який це положення матиме на готельний сектор і самих мандрівників".

Зокрема, CEHAT стверджує, що нові правила означатимуть складніші та виснажливіші адміністративні процедури, що погіршить умови проживання гостей.

Тим часом, туристичні агенції заявляють, що процедури порушуватимуть конфіденційність людей і додадуть бюрократичний тягар, який вони не можуть собі дозволити: це може збільшити робочий час і, як наслідок, підняти ціни для мандрівників.

При цьому Європейська асоціація турагентів і туроператорів (ECTAA) та іспанська група турагентств ACAVE попередили про "серйозні наслідки для європейського туристичного ринку та захисту персональних даних мандрівників".

Як повідомляв УНІАН, останніми роками, на тлі сплеску надмірного туризму, дедалі частіше лунають заклики до регулювання туристичних потоків. При цьому одразу кілька міст заявили про плани обмежити кількість житла для туристів.

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