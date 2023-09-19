Результати дослідження можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.

На превеликий подив багатьох відпочиваючих, в цілому номери в готелях обходяться дешевше, ніж проживання в орендованих на Airbnb апартаментах.

Про це свідчать результати свіжого дослідження споживчої групи Which?, експерти якої порівняли вартість тисяч готельних номерів з 300 тисячами одномісних варіантів розміщення на популярних сайтах з оренди житла. Всього дослідження включало 13 популярних туристичних напрямків у Великій Британії і ще 37 в інших країнах світу. Аналіз був заснований на середніх цінах за 12 місяців з травня по травень, пише The Independent.

Зокрема, з'ясувалося, що вартість проживання в готелі для однієї людини склала в середньому 125 доларів за одну ніч в порівнянні з 148 доларами на Airbnb і Vrbo.

Відео дня

"Багато відпочиваючих можуть бути здивовані, виявивши, що середня вартість готелів на багатьох напрямках дешевша, ніж однокімнатні квартири, які часто рекламуються як популярний варіант для мандрівників, які намагаються заощадити гроші. Плануючи наступну поїздку, не думайте, що готель коштуватиме дорожче, а натомість перевіряйте ціни на різних платформах. Для великих груп, яким потрібно більше кімнат і простору, приватна оренда, швидше за все, як і раніше буде краще готелів за ціною", – зазначила редактор журналу Which? Travel Рорі Боланд.

Зазначається, що компанії з оренди житла мають репутацію дешевших, ніж традиційні варіанти, оскільки гості не платять за персонал на території. Однак експерти Which? вважають, що зростання їхньої популярності під час пандемії коронавірусу спровокувало їхнє здорожчання.

При цьому дослідники виділили низку напрямків, де мандрівники можуть істотно заощадити, зупиняючись в готелях.

Так, на грецькому острові Санторіні пропозиції Airbnb і Vrbo зазвичай коштували на 71% дорожче – 251 долар в порівнянні з 147 доларами для готелів, а приватне житло в столиці Нідерландів Амстердамі коштує на 58% дорожче, ніж готелі: в середньому 226 доларів проти 143 доларів.

Ціни на готелі на багатьох азіатських напрямках також загалом були дешевшими. Так, наприклад, в Гонконзі різниця в цінах склала 85%, аналогічні результати спостерігалися в Сінгапурі та Дубаї.

Також з'ясувалося, що в кількох туристичних точках Великої Британії проживання в готелі зазвичай обходиться дешевше, ніж бронювання через Airbnb і Vrbo. Так, готелі в мальовничому приморському Місті Саутволд в середньому коштують 192 долара, тоді як середні пропозиції на сайтах з оренди житла зазвичай обходяться в 276 доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристи розповіли, що їх не влаштовує в готелях: найбільше скарг стосувалися стану душових кабінок.

Тим часом, працівники готелів з особистого досвіду дали мандрівником кілька порад з приводу того, на що варто звернути увагу при виборі готелю і чого варто уникати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.