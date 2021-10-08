У країні 75% населення прищепилися від коронавірусу хоча б однією дозою вакцини.

Влада Італії, де почав вивергатися популярний у туристів вулкан Стромболі, послаблять коронавірусні обмеження на культурних та спортивних заходах. Нові правила набудуть чинності з 11 жовтня.

Про це пише видання Reuters.

Італійська влада з 11 жовтня скасує ліміт в 50% заповнення для кінотеатрів, театрів та концертних майданчиків. Тепер можна буде заповнювати всі місця відвідувачами

Водночас максимальну заповненість закритих спортивних майданчиків збільшать з 35% до 60%, а майданчики на відкритому повітрі можуть бути заповнені на 75%.

Читайте такожСтало відомо, в якому місті пройде Євробачення-2022При цьому закриті дискотеки та нічні клуби можуть бути заповнені на 50%, а на відкритому повітрі – на 75%.

Водночас зазначено, що на культурні та спортивні заходи пускатимуть тільки тих, у кого є Green Pass – документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний тест або недавно перенесену хворобу.

Варто відзначити, що в Італії одне щеплення отримали близько 75% населення країни, а 69% - повністю вакциновані.

Умови в'їзду в Італію для українських туристів:

наявність довідки про негативний результат молекулярного або антигенного тестування на Covid-19, який повинен бути зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду;

заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням;

по прибуттю в Італію громадяни повинні пройти самоізоляцію тривалістю п'ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Проходити самоізоляцію не потрібно, якщо громадянин має від'ємний результат молекулярного або антигенного тесту на Covid-19, а також надав перевізнику або іншій уповноваженій особі відповідний "зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка про закінчення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакциною (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зелений паспорт завжди надається разом з негативним результатом тестування).

Діти віком до шести (6) років завжди звільняються від вимоги молекулярного або антигенного тесту, але все одно повинні самоізолюватися, при наявності такої необхідності.

Вищезазначені положення діють до 25 жовтня 2021 року.

Автор: Анастасія Горбачова