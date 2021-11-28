У країні вже виявили випадки інфікування "омікроном"

Влада Великобританії посилює правила в'їзду в країну. Рішення прийнято у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "омікрон".

Про це пише The Guardian.

У зв'язку з введенням нових правил всім, хто в'їжджає до Великобританії, в тому числі вакцинованим людям, необхідно зробити тест на коронавірус. При цьому в транспорті та магазинах знову вводять обов'язковий масочний режим.

Влада перегляне заходи через три тижні.

Читайте такожЄвросоюз з 1 березня впускатиме лише вакцинованих туристів із третіх країн (відео)Крім того, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що позиція щодо бустерних доз буде переглянута.

"Ми не знаємо, наскільки вакцини будуть ефективні проти нового штаму. Але у нас є вагомі причини вважати, що вакцини дадуть, як мінімум, якийсь рівень захисту",- заявив політик.

Новий штам коронавірусу - що відомо

Новий штам коронавірусу B. 1.1.529 був виявлений в країнах Південної Африки та в Гонконзі. Першою європейською країною, в якій його виявили, стала Бельгія. Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла йому статус "варіанта, що викликає стурбованість", і назвала омикроном.

У Великобританії вже підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Випадки зараження виявлені у людей, які повернулися з поїздок до Південної Африки.

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Автор: Анастасія Горбачова