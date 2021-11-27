Мандрівників, у яких тест підтвердив коронавірус, відправлять на ізоляцію в готель у Схіпхолі або поруч.

У Нідерландах в аеропорту Амстердама виявили 61 людину з коронавірусом, які прибули двома рейсами з Південної Африки.

Як пише Reuters, близько 600 пасажирів прибули в аеропорт Схіпхол двома рейсами авіакомпанії KLM у п'ятницю, 26 листопада, та кілька годин здавали тести на COVID-19 через нещодавно виявлений варіант коронавірусу Omicron.

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Як повідомили сьогодні зранку в Міністерстві охорони здоров’я Нідерландів, 61 тест виявився позитивним. Зазначається, що цих мандрівників відправлять на ізоляцію в готель у Схіпхолі або поруч.

МОЗ Нідерландів обіцяє якнайшвидше з'ясувати, чи є позитивні тести новим більш заразним варіантом коронавірусу. Утім, за даними DW, новий штам "Омікрон" не підтвердився в жодному з випадків.

Уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з південної частини Африки. Однак пасажири, які вже прямують до Нідерландів, мають пройти тестування та відбути карантин після прибуття.

Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо

Новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають у ВООЗ занепокоєння. Про нього вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я з Південної Африки 24 листопада.

Попередні дані, зібрані фахівцями, свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими. Число випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки.

ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

"Омікрон" може зробити вакцини менш ефективними та має більшу здатність передаватися, повідомили в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії.

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Автор: Олександр Топчій