В організації додали, що ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу Omicron та кваліфікувала його як такий, "що викликає занепокоєння".

"ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 як викликає занепокоєння під назвою "омікрон", - йдеться в повідомленні прес-служби ВООЗ.

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Про нього вперше повідомили ВООЗ з Південної Африки 24 листопада.

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"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього варіанту, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки", - йдеться в повідомленні ВООЗ.

Він також був ідентифікований в Бельгії, Ботсвані, Гонконгу та Ізраїлі, пише ВВС.

В організації додали, що ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

"Кілька лабораторій вказали, що в одному широко використовуваному ПЛР-тесті один з трьох цільових генів не виявляється (так зване випадання s-гена або відсутність мети S-гена), і тому цей тест можна використовувати як маркер даного варіанту до підтвердження секвенування. При використанні цього підходу даний варіант виявлявся швидше, ніж попередні сплески інфекції, що дозволяє припустити, що цей варіант може мати перевагу в зростанні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ВООЗ проводить ряд досліджень і продовжує проводити оцінку цього варіанту.

Зазначимо, що ВООЗ використовує літери грецького алфавіту тільки для ключових варіантів коронавірусу.

Нагадаємо, раніше у Британії заявили, що нещодавно виявлений варіант коронавірусу, який поширюється в Південній Африці, вважається найбільш небезпечним з усіх виявлених. Тому там тимчасово припинили рейси з деяких країн Південної Африки.

Пандемія коронавірусу у світі: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко