Вчений Ульріх Елінг вважає, що новий штам пошириться у світі набагато швидше, ніж "Дельта".

Новий штам коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "Омікрон", може бути вшестеро разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

Таку думку висловив біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Елінг, повідомляє Deutsche Welle.

"За першими оцінками, він може бути у 500% заразнішим, ніж "Дельта"", - сказав Елінг.

За його словами, "Дельта" був приблизно на 60% заразнішим, ніж штам "Альфа".

"Тому поширення ("Омікрону") по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з "Дельтою"", - зазначив біолог.

Елінг додав, що новий варіант коронавірусу має приголомшливу кількість мутацій - 32 - в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності та здатності вірусу вислизати від імунних клітин ("імунній втечі").

Вчений переконаний, що єдиний шанс зупинити розповсюдження нового варіанту коронавірусу - це обмежити переміщення людей через кордони. За його словами, необхідно припинити польоти з південної частини Африки та утримати вірус у межах Гонконгу та Ізраїлю, де він, очевидно, вже є.

"Ми не знаємо, наскільки сильно хворіють люди в цьому регіоні Південної Африки зараз. Я впевнений, що ці дані з'являться найближчими днями, але це два параметри, які нам потрібно знати: як хворіють люди, і чи працюють вакцини", - наголосив він.

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Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо

Новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають у ВООЗ занепокоєння. Цей варіант вперше виявили у Ботсвані. Про нього вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я з Південної Африки 24 листопада. Наразі новий штам виявлено у кількох країнах на півдні Африки, у Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.

Попередні дані, зібрані фахівцями, свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими. Число випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки.

ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

"Омікрон" може зробити вакцини менш ефективними та має більшу здатність передаватися, повідомили в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії.

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Автор: Катерина Жирій