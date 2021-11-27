Двоє інфікованих людей повернулися з поїздки в Південну Африку.

Сьогодні у Великобританії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Випадки зараження виявлені у людей, які повернулися з поїздок до Південної Африки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід у Twitter.

"Нам стало відомо про два випадки захворювання у Великобританії "Омікрон". Ці два випадки пов'язані між собою і мають зв'язок з поїздками до Південної Африки. Ці люди самоізолюються в своїх сім'ях, поки проводиться подальше тестування і пошук контактів", - написав міністр.

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При цьому він додав, що вірус виявили в Ноттінгемі і Челмсфорді. "В якості запобіжного заходу ми проводимо додаткове цільове тестування в постраждалих районах - Ноттінгемі і Челмсфорді - і секвенуємо всі позитивні випадки. Ця ситуація швидко розвивається, і ми робимо рішучі кроки для захисту здоров'я населення", - додав Джавід.

Міністр також підкреслив, що МОЗ Британії додасть чотири країни в "червоний список" для мандрівників з 28 листопада.

"Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію і Анголу в "червоний список" для мандрівників - з 4:00 неділі. Якщо ви повернулися звідти протягом останніх 10 днів, ви повинні ізолюватися і здати аналізи ПЛР. І якщо ви маєте право на вакцинацію - зараз саме час зробити її", - зазначив він.

Новий штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу B. 1.1.529 був виявлений в країнах Південної Африки і в Гонконзі. Першою європейською країною, в якій його виявили, стала Бельгія. Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла йому статус "варіанту, що викликає стурбованість", і назвала омікроном.

Автор: Ірина Погоріла