Від снорклінгу до нудизму: названо найкращі пляжі хорватського Дубровника

Хорватський Дубровник у пік туристичного сезону є одним із найбільш переповнених туристами міст Європи.
Ті ж туристи, які вирішать поїхати туди в "оксамитовий сезон", мають шанс отримати трохи більше простору в цьому неймовірно красивому балканському місті, зокрема на місцевих пляжах, омиваних блакитним Адріатичним морем.
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet відібрали найкращі пляжі Дубровника, на які варто звернути увагу цієї осені.
"Залитий сонцем Дубровник багатий на культурні пам'ятки: величні середньовічні стіни, чудово збережені монастирі та палаци, а також безліч музеїв і галерей. Однак тут також багато пляжів (більшість із них досить невеликі) як поруч зі Старим містом, так і в околицях. Деякі з них дуже відомі й надзвичайно популярні, інші – більш відокремлені й приховані від сторонніх очей", – зазначають автори добірки.
При цьому вони попереджають, що багато з рекомендацій у списку – це галькові пляжі з великою кількістю відкритого простору, а тому краще взяти з собою міцне пляжне взуття та надійний захист від сонця.
9 найкращих пляжів Дубровника
- Banje Beach: для сімейного відпочинку.
- Sveti Jakov Beach: улюблений пляж місцевих жителів.
- Copacabana Beach: для активного відпочинку.
- Buža: для купання в морі.
- Затока Шулічі: для сноркелінгу та каякінгу.
- Пляж Шунь: для тих, хто шукає пісок.
- Локрум: для натуристів та нудистів.
- Пляж Пас'яча: для тиші та спокою.
- Велікі Жал: для відпочинку на мілководді.
Відпочинок у Хорватії – поради туристам
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше тревел-журналістка Мері Новакович дала туристам 14 корисних порад, як заощадити на відпочинку в Хорватії.
Своєю чергою журналістка та фотограф Емесе Мачко назвала чотири маловідомі місця в Хорватії, на які туристам варто звернути увагу.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ціни на відпочинок у Хорватії обурили навіть місцевих жителів: за піцу просять 32 євро
- Хорватія оголосила війну туристам, які "бронюють" рушниками найкращі місця на пляжі
- У Хорватії вітер переніс лісову пожежу на курортне місто: десятки людей постраждали
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.