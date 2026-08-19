Від снорклінгу до нудизму: названо найкращі пляжі хорватського Дубровника

У "оксамитовий" сезон є шанс отримати трохи більше простору на цих чудових пляжах.

Хорватський Дубровник у пік туристичного сезону є одним із найбільш переповнених туристами міст Європи.

Ті ж туристи, які вирішать поїхати туди в "оксамитовий сезон", мають шанс отримати трохи більше простору в цьому неймовірно красивому балканському місті, зокрема на місцевих пляжах, омиваних блакитним Адріатичним морем.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet відібрали найкращі пляжі Дубровника, на які варто звернути увагу цієї осені.

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"Залитий сонцем Дубровник багатий на культурні пам'ятки: величні середньовічні стіни, чудово збережені монастирі та палаци, а також безліч музеїв і галерей. Однак тут також багато пляжів (більшість із них досить невеликі) як поруч зі Старим містом, так і в околицях. Деякі з них дуже відомі й надзвичайно популярні, інші – більш відокремлені й приховані від сторонніх очей", – зазначають автори добірки.

При цьому вони попереджають, що багато з рекомендацій у списку – це галькові пляжі з великою кількістю відкритого простору, а тому краще взяти з собою міцне пляжне взуття та надійний захист від сонця.

9 найкращих пляжів Дубровника

Banje Beach: для сімейного відпочинку. Sveti Jakov Beach: улюблений пляж місцевих жителів. Copacabana Beach: для активного відпочинку. Buža: для купання в морі. Затока Шулічі: для сноркелінгу та каякінгу. Пляж Шунь: для тих, хто шукає пісок. Локрум: для натуристів та нудистів. Пляж Пас'яча: для тиші та спокою. Велікі Жал: для відпочинку на мілководді.

Відпочинок у Хорватії – поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше тревел-журналістка Мері Новакович дала туристам 14 корисних порад, як заощадити на відпочинку в Хорватії.

Своєю чергою журналістка та фотограф Емесе Мачко назвала чотири маловідомі місця в Хорватії, на які туристам варто звернути увагу.

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