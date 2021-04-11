Президент Туреччини заявив, що масова вакцинація дозволить приймати туристів, але не уточнив деталей.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяє цього року організувати найвищий рівень безпеки здоров'я для українських туристів на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Ви знаєте, що ми створили систему сертифікату безпечного туризму. Завдяки цій практиці ми зможемо забезпечити найвищий рівень безпеки здоров'я для наших гостей, для наших туристів", - заявив Ердоган.

"Ми цього року прийматимемо у безпечній обстановці наших українських гостей завдяки масовій вакцинації і застосування тих засобів, які ми розробили, засновуючись на досвіді, який ми вже отримуємо з минулого року", - сказав президент Туреччини.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що у 2020 році Туреччину відвідало близько 1 млн українських туристів.

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Автор: Віталій Саєнко