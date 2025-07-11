Її автівку виявили на відстані 35 кілометрів від головних шляхів.

В австралійському Аппалачії знайшли живою німецьку туристку Кароліну Вільгу, яка зникла в західній частині країни ще 12 днів тому.

Як пише The Guardian, востаннє 26-річна дівчина виходила на зв'язок з друзями 29 червня, коли проїхала міста Тудей і Дауерін. Днями правоохоронці знайшли її фургон Mitsubishi в районі Каррун Хілл, який вважається віддаленим і негостинним місцем. Автівка застрягла у болоті, однак вдалося визначити, що Вільга намагалася витягти її звідти.

На думку поліцейських, туристка заблукала і вирішила залишити несправний автомобіль, хоч той і був обладнаний сонячними батареями та містив запаси води. Пошукова група оглянула фургон та місцевість навколо, щоб визначити, куди могла піти дівчина.

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Місцевий житель знайшов Вільгу на узбіччі дороги, неподалік краю заповідника, в якому вона зникла. Її відвезли до лікарні в Перті. За словами правоохоронців, хоч дівчина перебуває у "досить крихкому" стані, вона не отримала серйозних ушкоджень:

"Як ви можете собі уявити, через травми, яких вона зазнала за останні кілька днів, вона, очевидно, багато пережила. У неї є деякі поранення і її добряче покусали комарі. Очевидно, що вона пройшла через дивовижну подорож. Травми, без сумніву, стануть свідченням того, що вона продемонструвала свою хоробрість за обставин, в яких опинилася".

Туристці довелося виживати у дивовижних умовах - вночі температура в цій місцевості опускалася до 0°C, а флору та фауну описують як дуже ворожу. "Я думаю, що коли ми почуємо її історію, це буде дивовижно", - додав представник поліції.

Зникнення туристів

Нагадаємо, раніше бразильська туристка впала з кручі на активному вулкані Маунт Рінджані на острові Ломбок, Індонезія.

Спершу дівчина продовжувала подавати ознаки життя - її бачили та чули за допомогою дронів, але рятувальники не могли до неї дістатися через густий туман, складний рельєф і нестабільні умови.

Її тіло знайшли 24 червня на глибині приблизно 600 метрів від хребта, а транспортували за кілька годин - рятувальна операція тривала понад чотири дні.

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