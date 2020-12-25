Довідку не потрібно буде пред'являти тільки в разі транзиту в треті країни через аеропорти Туреччини за умови, що пасажир не залишає транзитну зону.

МОЗ Туреччини з 28 грудня вводить вимогу щодо обов'язкової наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус для всіх, хто прибуває в країну.

Прийнятий документ передбачає, що правило діє для подорожуючих авіаційним транспортом, а з 30 грудня - водним і наземним транспортом, пише avianews.com.

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Зокрема, перед посадкою в літак, автобус або на корабель пасажир від 6 років повинен буде пред'явити довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, яка підтверджує, що людина не хворіє. Без цієї довідки пасажира не допустять на борт літака.

Аналіз повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до в'їзду в Туреччину.

Як зазначає avianews.com, вимога про наявність довідки з результатом ПЛР-тесту не буде відноситися до тих пасажирів, які слідують з пересадкою в треті країни через аеропорти Туреччини і не залишають транзитну зону.

"Наприклад, якщо мандрівник вилітає з Києва в Нью-Йорк із пересадкою в Стамбулі, йому не потрібно пред'являти довідку для транзиту через Туреччину", - пише видання.

Згідно з рішенням МОЗ Туреччини, вимога про наявність ПЛР-тесту на коронавірус діятиме до 1 березня 2021 року.

Нові заходи влада Туреччини вжила після значного зростання кількості хворих COVID - 19 в останні тижні.

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Через це 18 грудня 2020 року Україна включила Туреччину в червону зону і почала вимагати від усіх, хто прибуває з цієї країни, проходження 14-денної самоізоляції або здачі тесту на коронавірус.

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Автор: Олександр Топчій