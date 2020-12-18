Популярна серед українських туристів Туреччина потрапила до "червоної" карантинної зони.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 18 грудня 2020 року.

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Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ).

Зазначимо, що в порівнянні з попереднім тижнем, до "червоної" зони потрапила популярна серед українських туристів Туреччина, а це означає, що по прибуттю звідти українцям доведеться йти на самоізоляцію з можливістю перервати її після негативного тесту на коронавірус. До речі, в самій Туреччині наразі запроваджений жорсткий карантин, а на Новий рік взагалі запланований локдаун. Також до "червоної" зони перемістилася низка європейських країн, серед яких Данія, Латвія, Естонія та Боснія і Герцеговина.

Водночас, з популярних туристичних країн, як і тиждень тому, в "зеленій" зоні залишаються Албанія та Єгипет (який знову посилив вимогу до тестів на коронавірус для українських туристів), тоді як Болгарія, Хорватія та Чорногорія все ще "червоні". Також "зелені" такі туристичні напрямки: Домініканська Республіка, ОАЕ, Танзанія, Мексика, Сейшельські острови та Мальдіви, а також Таїланд, який знову відкрився для українців.

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 18 грудня до "червоної" зони потрапили 47 країн (минулого тижня їх було 38), серед яких в тому числі: Австрія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Данія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Північна Македонія, Португалія, Сербія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 18 грудня до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 145 країн, серед яких в тому числі: Австралія, Албанія, Бельгія, Білорусь, Бразилія, Велика Британія, Греція, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Казахстан, Канада, Кенія, Китай, Колумбія, Куба, Латвія, Ліван, Мальдіви, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Парагвай, Перу, Росія, Саудівська Аравія, Словаччина, Таїланд, Туніс, Узбекистан, Фінляндія, Франція, Шрі-Ланка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Карантин в різних країнах

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Автор: Марина Григоренко