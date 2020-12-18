Дипломат очікує, що вдасться повернутися до нормального життя, як це було до початку пандемії коронавірусу.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза висловлює сподівання, що у 2021 році вдасться спростити процес подорожей українців до Канади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ґаладза сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, організованого фондом "Відкрий Україну".

Зокрема, вона відзначила важливість зв'язків між людьми, котрі формують двосторонні відносини.

"Я маю на увазі тих людей, хто їздить з України до Канади, і навпаки. Я думаю, що протягом наступного року у нас з'являться можливості спростити цей процес, прояснити та налагодити певні процеси", - заявила посол.

Ґаладза сподівається, що вдасться повернутися до нормального життя, як це було до початку пандемії коронавірусу.

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Подорожі в Канаду: віза в Канаду

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо висловив сподівання на зрушення у процесі лібералізації візового режиму з Канадою.

У 2015 році Канада почала видавати українцям багаторазові візи терміном дії 10 років. 30 березня 2018 року в канадському уряді заявили, що Україна не відповідає необхідним критеріям для запровадження безвізового режиму.

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Автор: Віталій Саєнко