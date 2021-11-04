Відповідне рішення мають ухвалити завтра, а чинності воно набуде наступного тижня.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) має погодити рішення про виключення України зі списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

Зокрема, за його даними, посли ЄС завтра найбільш імовірно ухвалять рішення про виключення України зі списку Євросоюзу рекомендованих безпечних третіх країн у час COVID-19, громадянам яких дозволено здійснювати подорожі, але саме виключення відбудеться на наступному тижні.

"Виключення з переліку має відбутися наступного тижня", - зазначив Йозвяк.

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29 жовтня у Європейському Союзі оновили список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і знову підтвердили чинність дозволу туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

В останні тижні очікується, що Україну можуть виключити зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

26 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС докладає зусиль для збереження можливості українцям подорожувати в Євросоюз на випадок виключення України із "зеленого" списку

Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначав, що у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої" зони це не скасує безвізовий режим. Він пояснив, що таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення може бути переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

Автор: Віталій Саєнко