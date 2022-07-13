Хвиля затримок, скасувань і черг накрила аеропорти Європи з початком літнього туристичного сезону.

Лондонський аеропорт "Хітроу" вимагає від авіакомпаній припинити продаж авіаквитків через нього, оскільки його потужності не справляються з хаосом, викликаним надмірним пасажиропотоком в літній туристичний сезон.

Про це пише Travel off Path.

Відзначається, що хоча рішення про припинення продажу квитків зазвичай приймається самими авіакомпаніями, "Хітроу", який є найбільшим і найзавантаженішим аеропортом в Сполученому Королівстві, взяв справу в свої руки, намагаючись зупинити хвилю затримок, скасувань і черг, які захопили аеропорти не тільки по всій країні, але і в інших країнах Європи.

При цьому ще до цього кілька місцевих і міжнародних авіакомпаній вже скоротили свої пропозиції за кількістю рейсу, проте лондонський аеропорт вважає, що їхні зусилля не принесли істотних результатів. Нові вимоги можуть призвести до скасування існуючих бронювань рейсів і скорочення варіантів рейсів для мандрівників цього літа.

Зазначимо, аеропорти по всій Європі зіткнулися з масовими затримками і скасуваннями авіарейсів, а також величезними чергами з початком літнього туристичного сезону. Це пов'язано з цілою низкою причин, в першу чергу викликаних наслідками пандемії коронавірусу. З одного боку, авіагалузь не розрахувала попит на авіаподорожі, адже цього літа вперше за два роки туристи змогли вільно подорожувати по всьому світу. З іншого боку, авіагалузь досі відчуває нестачу персоналу, адже за час пандемії багато співробітників були скорочені.

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