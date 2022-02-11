Очолила топ столиця Словенії – Любляна.

Впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі напрямки для подорожей по Європі у 2022 році.

Як зазначається в результатах опитування, проведеного ресурсом серед понад півмільйона мандрівників з 182 країн світу, очолила топ столиця Словенії – Любляна.

Експерти порталу відзначають, що Любляна зацікавить мандрівників, спраглих до культури, мистецтва, розваг, гастрономії і великих зелених зон, які всі разом забезпечують невимушену атмосферу. Причому Любляна раніше за інші європейські міста почала озеленювати історичний центр, а тому вже зараз, прогулюючись тут, туристи запросто можуть почути спів птахів.

Всього в списку European Best Destinations 2022 опинилися 20 міст:

1. Любляна, Словенія

2. Марбелья, Іспанія

3. Ам'єн, Франція

4. Пловдів, Болгарія

5. Левен, Бельгія

6. Орадя, Румунія

7. Лондон, Великобританія

8. Неймеген, Нідерланди

9. Регіон Лахті, Фінляндія

10. Стамбул, Туреччина

11. Узбережжя Амальфі, Італія

12. Прага, Чехія

13. Рим, Італія

14. Баварія, Німеччина

15. Афіни, Греція

16. Клонакілті, Ірландія

17. Відень, Австрія

18. Люцерн, Швейцарія

19. Грац, Австрія

20. Крит, Греція

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала топ найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік. Очолила топ Іспанська Майорка.