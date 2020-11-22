Поїзд курсуватиме в період з 15 грудня по 17 січня.

"Укрзалізниця" призначила на святковий період додатковий поїзд "Інтерсіті" з Києва на гірськолижний курорт Славське, що у Львівській області.

Про це повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матіс у Facebook.

Читайте також"Укрзалізниця" оголосила про відновлення руху поїздів з двох станцій

Він зазначив, що поїзд курсуватиме в період з 15 грудня по 17 січня.

З Києва він відправлятиметься о 6:00 і зупинятиметься в Коростені (7:31), на Підзамчі (11:01), У Львові (11:09) і в Стрию (12:19) і прибуватиме до Славського о 13: 16.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 16:20 із зупинками у Стрию (17:18), Львові (18:26), Підзамче (18:54), Коростені (22:22), а до Києва прибуватиме о 23:57.

Квитки незабаром з'являться у продажу.

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН