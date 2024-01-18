Як рептилія потрапила на борт, на даний момент залишається невідомим.

Пасажири рейсу тайських авіаліній Thai AirAsia з Бангкока в Пхукет пережили справжній шок, коли прямо під час польоту вони виявили живу змію у верхньому відсіку салону літака.

При цьому пасажири по-різному відреагували на незвичного безбілетника: люди, що сиділи ближче до змії, поспішили відбігти подалі, а інші навпаки підійшли ближче, щоб записати рептилію на відео. Пізніше один з членів екіпажу спробував зловити змію в порожню пластикову пляшку з-під води – таким чином рептилію і перемістили в мішок для сміття, пише The Independent.

Інцидент стався 13 січня 2024 року незадовго до того, як літак повинен був приземлитися в Пхукеті, й відео моментально розлетілися по соцмережах. "Мій найгірший кошмар" – так прокоментував ролик користувач соцмережі X з ніком Mothership.

Після того, як літак приземлився, його ретельно обшукали – інших змій виявлено не було. Як рептилія потрапила на борт, на даний момент залишається невідомим.

Як раніше повідомляв УНІАН, пасажир, що летів з Мумбаї в Бангалор рейсом індійської авіакомпанії SpiceJet, застряг у туалеті літака протягом усього польоту через несправність дверей. Чоловіка змогли звільнити з вбиральні лише після посадки літака.

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