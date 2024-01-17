Чоловіка змогли звільнити з вбиральні лише після посадки літака.

Пасажир, який летів з Мумбаї в Бангалор рейсом індійської авіакомпанії SpiceJet, застряг у туалеті літака протягом усього польоту через несправність дверей.

Як пише The Independent, чоловік пішов до вбиральні незабаром після того, як літак піднявся в повітря. Однак замість того, щоб з полегшенням повернутися на своє місце і комфортно провести політ в кріслі, він провів наступні 45 хвилин в кошмарній пастці.

Виявивши, що пасажир опинився замкнений у вбиральні, бортпровідники спробували відкрити двері зовні, але безуспішно. В результаті бідолаху звільнили з тісного туалету тільки після того, як літак приземлився в аеропорту Бангалора і втрутилися технічні фахівці.

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При цьому протягом всього пекельного рейсу екіпаж літака спілкувався з застряглим в туалеті пасажиром за допомогою записки, просунутої під двері.

"Ми зробили все можливе, щоб відкрити двері, але у нас нічого не вийшло. Не панікуйте, ми йдемо на посадку за кілька хвилин, тому, будь ласка, закрийте кришку унітазу і сядьте на неї. І захистіть себе. Як тільки відчиняться головні двері, прийде інженер", – йшлося в записці.

У свою чергу авіакомпанія SpiceJet висловила жаль з приводу інциденту і заявила, що пасажиру буде повністю відшкодована вартість авіаквитка.

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