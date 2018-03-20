Спалити Путіна: в Іспанії на традиційному фестивалі палили гігантських ляльок (фоторепортаж)

Нині свято "Фальяс" набуло ще й політичного відтінку - цього року тут можна було побачити гігантські ляльки президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина з ракетами.

В іспанському регіоні Валенсія з 15 по 19 березня проводили традиційний фестиваль "Фальяс", під час якого підпалюють гігантських ляльок.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, свято виникло у часи язичництва - у такий спосіб іспанці відзначали закінчення зими. Згодом, фестиваль присвятили святому Йосипу - покровителю теслярів. Тож щороку найкращі теслярі регіону створюють гігантських ляльок, більшість з яких спалюють в останній день фестивалю.

Втім глядачі свята мають можливість обрати найкращу ляльку, яку не спалять, а розмістять у спеціальному музеї як пам'ять для нащадків.

Слід також зазначити, що нині свято "Фальяс" набуло ще й політичного відтінку - цього року на фестивалі можна було побачити гігантські ляльки президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина з ракетами, а також лідера Каталонії Карлеса Пучдемона з бельгійським прапорцем, який нині переховується від іспанської влади в Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, основна частина європейських карнавалів з гігантськими сатиричними ляльками, в тому числі на політичну тематику, традиційно проходить у середині лютого. Зокрема, у Німеччині цього року на карнавалі глузували із основних політичних подій року - США, КНДР та Brexit.