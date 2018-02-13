У Німеччині на карнавалі глузували із основних політичних подій року (фото, відео)

Відтак на одній з платформ зобразили американського і північно-корейського лідерів, які міряються ракетами.

У Німеччині на карнавалі глузували із основних політичних подій року.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Відтак на одній з платформ зобразили американського і північно-корейського лідерів, які міряються ракетами. На іншій - їхала канцлерка Меркель в образі "чорної удови", що поїла опонентів.

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Ще одна тема, що хвилює німців - вихід Британії з ЄС, тож героїнею карнавалу стала і прем'єр Тереза Мей із новонародженим брексіт-дитям схожим на інопланетянина.