У Німеччині на карнавалі глузували із основних політичних подій року (фото, відео)
11:26, 13 лютого 2018Фотозвіти
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Відтак на одній з платформ зобразили американського і північно-корейського лідерів, які міряються ракетами.
У Німеччині на карнавалі глузували із основних політичних подій року.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Відтак на одній з платформ зобразили американського і північно-корейського лідерів, які міряються ракетами. На іншій - їхала канцлерка Меркель в образі "чорної удови", що поїла опонентів.
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Ще одна тема, що хвилює німців - вихід Британії з ЄС, тож героїнею карнавалу стала і прем'єр Тереза Мей із новонародженим брексіт-дитям схожим на інопланетянина.
У Німеччині на карнавалі глузували із основних політичних подій року
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