У християн західного обряду розпочалося святкування Страсного тижня (фоторепортаж)

У зв'язку зі святкуваннями в багатьох країнах світу проходять молебені і театралізовані вистави.

26 березня 2018 року починається Страсний тиждень (седмиця) у католиків, протестантів та інших християн західного обряду. Страсний тиждень – це остання седмиця Великого посту, що передує Великодню - Великому святу воскресіння Христового. У православних християн Страсна седмиця розпочнеться на тиждень пізніше, 2 квітня.

На Страсному тижні християни згадують про останні дні земного життя Спасителя.

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У 2018 році Страсний тиждень, що настає після Вербної (Пальмової неділі) для західних християн триває з 26 березня по 1 квітня. В ніч на 1 квітня католики зустрінуть Світлу Пасху Христову.

У всіх християн, незалежно від конфесії, кожен день Страсної седмиці через свою величезну значущість носить назву «Великий».