У Ріо-де-Жанейро розпочався знаменитий карнавал (фоторепортаж)

Карнавалити в місті будуть не менше 6,5 мільйона осіб, у тому числі й 1,5 мільйона туристів.

У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулося урочисте відкриття всесвітньо відомого карнавалу.

У п'ятницю, 9 лютого, мер міста Марселу Крівелла передав ключ від міста королю карнавалу, що знаменувало початок веселого народного свята, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Веселощі у Ріо триватимуть дев'ять днів. Очікується, що карнавалити в місті будуть не менше 6,5 мільйона осіб, у тому числі й 1,5 мільйона туристів. На сьогодні кількість населення Ріо-де-Жанейро становить близько 6,3 мільйона.

Карнавал проходить у досить скрутний для Ріо час. Торік через брак коштів у міській скарбниці було звільнено близько 80 тисяч працівників. Місто також скоротило допомогу школам самби. Цього року дефіцит бюджету міста очікується в сумі не менше трьох мільярдів доларів США.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Венеції розпочався щорічний карнавал - один з найстаріших у світі. Він триватиме до 13 лютого і завершиться за 40 днів до Великодня, після чого почнеться Великий піст.