У Венеції розпочався щорічний карнавал (фоторепортаж, відео)

На вулицях і каналах до середини лютого вируватиме костюмоване дійство.

У Венеції розпочався щорічний карнавал - один з найстаріших у світі. Він триватиме до 13 лютого і завершиться за 40 днів до Великодня, після чого почнеться Великий піст.

Цьогорічна тема - "Creatum: Civitas Ludens" - "Творчість: Місто, що грає", пише ТСН.uа.

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В районі Канареджио на каналі вчора ввечері відбулася святкова процесія, а сьогодні вранці - ще одна. На воді з'явилися різноманітні персонажі і інсталяції.