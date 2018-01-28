У Венеції розпочався щорічний карнавал (фоторепортаж, відео)
18:45, 28 січня 2018Фотозвіти
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На вулицях і каналах до середини лютого вируватиме костюмоване дійство.
У Венеції розпочався щорічний карнавал - один з найстаріших у світі. Він триватиме до 13 лютого і завершиться за 40 днів до Великодня, після чого почнеться Великий піст.
Цьогорічна тема - "Creatum: Civitas Ludens" - "Творчість: Місто, що грає", пише ТСН.uа.
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В районі Канареджио на каналі вчора ввечері відбулася святкова процесія, а сьогодні вранці - ще одна. На воді з'явилися різноманітні персонажі і інсталяції.
Трамп з ядерною кнопкою та гігантський щур - у Венеції почався знаменитий карнавал
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