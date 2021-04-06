Основна маса жителів покинули Чівіта-ді-Баньореджо більше 300 років тому через постійну ерозію грунту.

У Центральній Італії знаходиться селище Чівіта-ді-Баньореджо (Civita di Bagnoregio), яке також називають "вмираючим містом".

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Таке моторошне прізвисько населений пункт, репортаж з якого показав фотосервіс Reuters, отримав через постійні ерозії і зсуви, що поступово "вбивають" колись процвітаюче місто.

Селище Чівіта-ді-Баньореджо було засноване етрусками приблизно 2500 років тому на пухкому вулканічному туфі, який і сформував гору. Однак з часом грунт почав піддаватися ерозії, і жити тут ставало все небезпечніше.

У підсумку, в 1695 році основна маса жителів, муніципальна влада і тутешній єпископ через сильний землетрус, який прискорив ерозію, змушені були переїхати з Чівіта-ді-Баньореджо в сусідню комуну Баньореджо біля підніжжя гори. Незабаром місто остаточно занепало.

В наші дні Баньореджо відоме як маленьке, процвітаюче місто, тоді як Чівіта-ді-Баньореджо знаходиться на межі вимирання. Зараз на території Чівіта-ді-Баньйореджо є діючі церква, ресторанчики, кафе, закусочні, міні-готелі та сувенірні крамниці, в яких також продаються традиційні італійські продукти. Потрапити в селище з міста можна тільки по одному єдиному мосту.

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Автор: Марина Григоренко